В НАТО вновь призвали Россию возобновить соблюдение ракетного договора

В Альянсе подчеркивают, что у России есть время до 2 августа.

В НАТО призвали Россию возобновить соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО-Россия.

«Все члены Совета НАТО-Россия согласились, что договор имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности, но соглашение сейчас оказалась в опасности. К сожалению, мы не видели никаких признаков для прорыва, и время идет», - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, на заседании обсуждалась важность сохранения ракетного договора. «И всё ещё есть время спасти договор. И договор может быть спасен, если Россия возобновит его соблюдение», - сказал Столтенберг.

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Он напомнил, что у России есть еще четыре недели, чтобы сделать это, поскольку со 2 августа договор потеряет силу.

«Сегодня члены НАТО настойчиво призвали Россию вновь вернуться к полному и подтвержденному выполнению договора», - заявил он.

«Россия выразила обеспокоенность относительно реализации договора. Все участники выразили решительную приверженность эффективному контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением (оружия массового уничтожения - УНИАН)», - сказал Столтенберг.

При этом он повторил ранее озвученную позицию, что Альянс должен подготовиться к обстоятельствам, когда ракетный договор прекратит действовать. По его мнению, такие обстоятельства будут «менее стабильными для всех нас».

По словам генсекретаря Альянса, если Россия откажется от соблюдения договора, затем «НАТО отреагирует». «Мы отреагируем объединенным образом, скоординировано, в оборонной манере, и мы также заявили, что не планируем, не намерены размещать ядерные ракеты в Европе. Мы не будем повторять то, что делает Россия», - сказал он.

Столтенберг отметил, что РФ много лет нарушает условия договора, поскольку разместила много новых ракет в Европе.

По его убеждению, Россия может за короткий период времени начать снова выполнять условия договора. если размещенные в Европе ракеты средней дальности будут уничтожены. Столтенберг сказал, что это возможно сделать за несколько недель.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по данному договору».

В Министерстве иностранных дел Украины расценили это как намерение РФ установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря путем выхода из ракетного договора.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвинул России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла много лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы «Новатор 9М729», которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В США пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп отметил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает участие в договоре.

2 февраля Управление коммуникаций и печати Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН сообщило, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов «Искандер-М», ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 км).

***Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.