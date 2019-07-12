Дочь миллионера: в Лондоне после концерта умерла 17-летняя скрипачка из России

По некоторым данным, девушка могла скончаться от передозировки наркотика под названием calvin klein.

В Лондоне после концерта умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Катя Цуканова.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По словам отца девушки Игоря, ее тело обнаружили дома на полу. В тот день она как раз пришла с вечеринки. Он добавил, что девушка скончалась всего через несколько дней после концерта в Королевском оперном театре.

«Моя дочь была так счастлива, и у нее было такое светлое будущее», - сказал отец девушки.

На данный момент причины смерти неизвестны.

Источник из окружения скрипачки сообщил, что она могла скончаться от передозировки наркотика под названием calvin klein, который представляет из себя смесь кокаина и кетамина.