Французский профсоюз пилотов выступил против правила "двух людей в кабине"

Такая позиция озвучивается в официальном коммюнике НППГА, опубликованном в субботу вслед за рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов временно ввести такую меру после крушения авиалайнера A320 компании Germanwings.

"Профсоюз считает, что данная рекомендация была принята в спешке, без ожидания результатов достаточно полного анализа аварии и без учета последствий", - сказано в заявлении НППГА.

Как считают в основном французском профсоюзе летчиков, "рекомендованная мера не получила достаточной оценки" - ни в том, что касается изменений условий работы пилотов, ни о скрытых рисках и угрозах, которые могут сопровождать это нововведение. Причем, отмечают в НППГА, именно Европейское агентство безопасности открыто признает наличие таких рисков.

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В пятницу оно распространило рекомендацию перевозчикам о введении правила "двух людей в кабине". Причем отмечается, что данное мероприятие не имеет обязывающего характера и ввести его предлагается "временно", до получения новой информации о причинах катастрофы самолета Germanwings на юге Франции.

Тем временем ряд западных авиакомпаний уже принял решение рекомендовать своим пилотам придерживаться этого правила. Такие меры считают необходимыми, в частности, британская EasyJet и немецкая Lufthansa. Среди французских перевозчиков такую рекомендацию утвердила в пятницу компания Corsair. А самый большой французский перевозчик Air France пока что "внимательно следит за ходом следствия и ожидает его результатов", воздерживаясь от каких-либо изменений внутреннего регламента, отмечает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, пассажирский лайнер A320 компании Germanwings, который следовал из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. Катастрофа произошла в районе горного массива Труа-Эвеше в департаменте Альпы Верхнего Прованса, недалеко от границы с Италией. По основной версии следствия, причиной трагедии стали умышленные действия второго пилота, который заперся в одиночестве в кабине и начал снижение, после чего лайнер врезался в гору.