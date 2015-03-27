Черногория рассчитывает вступить в НАТО до конца 2015 года - премьер

Об этом глава правительства Черногории Мило Джуканович заявил по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает ТАСС.

"До конца 2015 года мы должны быть членами НАТО. Мы выполняем все требования Североатлантического альянса и отвечаем необходимым критериям, надеюсь, что до конца года нас примут. НАТО должно расширяться и распространять евроатлантические ценности на весь континент", - сказал Джуканович.

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"Убежден, что положительный опыт Черногории поможет и другим балканским странам стать членами евроатлантического сообщества, которое является сегодня гарантом стабильности", - добавил премьер-министр.

В свою очередь, Борисов высказал мнение, что мир на Балканы придет тогда, когда все страны региона будут в ЕС и НАТО.

Он отметил, что Болгария готова предоставить Черногории необходимую помощь.

В апреле прошлого года Джуканович посетил с официальным визитом Соединенные Штаты.

Российский МИД тогда выразил разочарование высказываниями черногорского премьера относительно стремления Подгорице присоединиться к альянсу.

Ранее УНИАН сообщал, что, по результатам опроса, более 40% украинцев хотят вступления Украины в НАТО.