Более 40% украинцев хотят вступления Украины в НАТО - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, которое сегодня обнародовал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Согласно результатам опроса, если бы в марте состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, то 43,3% украинцев поддержали бы это решение, против проголосовали бы 33,4%. Не пошли бы на голосование 9,6%. Отказались ответить на этот вопрос или заколебались - 13,7%.

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В то ж время опрос показал, что лишь на западе большинство населения поддерживает вступление в НАТО - 63%, против голосовали бы 14,9%.

В центре доля сторонников вступления в НАТО составляет 47,3%, против проголосовали бы 29%. На юге за вступление в НАТО проголосовали бы 24,7%, против - 54,8%. На востоке за вступление в НАТО - 26,2%, против - 49,5%

Опрос был проведен в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года.

Методом лично интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионов Украины, кроме Крыма.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на неоккупированной территории.