Politico: Новая глава Еврокомиссии отказала Украине в оружии, но поддерживает давление на Россию

Министр обороны Германии поддерживала создание европейской армии, однако его взгляды отличались от тех, которые продвигают в Париже.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен фактически молчала с момента, когда ее кандидатуру выдвинули на пост председателя Еврокомиссии. Она ограничивалась лишь приветствиями с журналистами. Однако, она среди тех, кто работает в правительстве Ангелы Меркель дольше всех. Сначала она была министром по вопросам семьи, затем возглавила министерство социальной политики, а впоследствии в 2013 году стала министром обороны. За все эти годы Фон дер Ляен дала много интервью.

Издание Politico проанализировало ее высказывания в прошлом, чтобы понять взгляды следующего председателя Еврокомиссии.

Будучи министром обороны Фон дер Ляен работала с Францией над углублением военного сотрудничества. Однако, ее взгляды на совместные европейские Вооруженные силы отличаются от тех, которые продвигает президент Эммануэль Макрон.

Читайте такжеКандидатуру фон дер Ляен на пост президента Еврокомиссии должен утвердить Европарламент - Туск

Она хотела бы видеть «армию европейцев», а не «армию ЕС». В прошлом ноябре она сказала, что управление европейскими войсками «не должно быть централизованным», а нужно оставить его в руках соответствующих правительств. Она также подчеркнула, что европейское военное сотрудничество не будет противопоставляться НАТО.

«Мы хотим остаться трансатлантическими, но также стать более европейскими», - сказала она.

Фон дер Ляен также призвала отменить требование единодушия в ЕС по внешней политике и подчеркнула, что союз должен быть способным совместно идти на военное вмешательство, если нужно.

«Европа должна быть способной действовать независимо, там где она должна действовать именно так», - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Издание напоминает, что она также предостерегала о военной эскалации против России. В 2014 году она отказала Украине в поставках оружия, аргументируя это тем, что такой шаг может усилить войну. Однако, Фон дер Ляен также поддерживала жесткую позицию против Москвы.

Читайте также"Европейцам надоело": экономист предупредил о скором снятии санкций с России

«Президент Путин не ценит слабость. Милосердие или прощение не делают его более дружественным», - говорила она.

Фон дер Ляен подчеркивала, что хотела бы видеть улучшение в отношениях с Россией. Однако, по ее словам, «факты остаются фактами».

«Россия аннексировала Крым, она душит Восток Украины. Город Алеппо погребен под ковром бомб, сброшенных с российских самолетов», - подчеркнула она.

В январе она говорила о том, что Европа не уделяет достаточное внимание Китаю.

«Если Россия атакует военных в киберпространстве, Китай атакует экономическими методами. Китай склоняет нас дружественным лицом. И именно поэтому мы часто не замечаем, как он упорно продвигает свои цели», - сказала она.