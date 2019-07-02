Страны ЕС определились, кто возглавит Еврокомиссию

Новым президентом Еврокомиссии может стать представительница Германии Урсула фон дер Ляйен.

Руководители государств и правительств Европейского Союза на внеочередном саммите ЕС приняли решение о том, кто будет избран на должность президента Еврокомиссии.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

По его словам, претенденткой на пост главы Европейской комиссии является представительница Германии Урсула фон дер Ляйен.

Следует отметить, что кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которую называют соратницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель, еще должны одобрить депутаты Европарламента.

Как сообщал УНИАН, лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза на саммите ЕС согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, который должен заменить на этом посту Дональда Туска.