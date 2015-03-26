Турецкая армия открыла артиллерийский огонь по курдским повстанцам

Об этом говорится в сообщении армии Турции на ее сайте, которое цитирует Радио Свобода.

Военные Турции сообщают об артиллерийской перестрелке с повстанцами из группировки «Рабочая партия Курдистана», которая может поставить под угрозу мирный процесс.

Кроме того, заявляют военные, курдские повстанцы напали на казармы турецких войск в регионе.

Насилие произошло во время непрочного мира между властями Турции и курдскими повстанцами.

Формальный лидер группировки «Рабочая партия Курдистана» Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции, на днях призвал турецких курдов провести съезд и договориться о прекращении вооруженной борьбы против Турции.

Читайте такжеВо время протестов курдов в Турции погибли 14 человекКурдская вооруженная сепаратистская группировка «Рабочая партия Курдистана», которая не является партией, с конца 1970-х годов под разными названиями борется за независимость или хотя бы широкую автономию для турецких курдов на марксистско-ленинских принципах на юго-востоке Турции. За время этого противостояния между курдами и государственным руководством в Турции, которое с новой силой вспыхнуло в 1984 году, погибло более 45 тысяч человек. В Турции, в США и еще ряде стран, а также в ЕС эта группировка признана террористической организацией.

Свыше тридцати - или даже сорокамилионный безгосударственный народ курдов живет на прилегающих территориях современных Турции, Ирака, Сирии, Ирана и меньшей частью других стран. Курды имеют автономию на севере современного Ирака, известную как «Иракский Курдистан», хотя при власти режима Саддама Хусейна подвергались значительной дискриминации и массовому истреблению. В Сирии в ходе гражданской войны последних лет в этой стране курды фактически создали себе непризнанную автономию, которая состоит из нескольких отдельных участков на севере и северо-востоке этой страны. В Турции же курды до недавних времен подвергались дискриминации и многим запретам, включительно с запрещением употребления их языка. В последнее время власти Турции значительно смягчили политику в отношении курдов.