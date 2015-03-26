У Путина явные проблемы со здоровьем, которые никуда не денутся - Каспаров

Об этом заявил политик Гарри Каспаров в интервью для ТСН.

По мнению оппозиционера, проблемы со здоровьем у Путина - очевидны, и это было ярко видно во время встречи с президентом Кыргызстана.

Все обстоятельства и детали встречи президентов Каспаров считает абсолютно постановочными.

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"Ни на секунду не могу представить, что Путин возил по аллеям дворца президента Кыргызстана. Еще бы мог представить, что возил бы Обаму, но человека, который находится в позиции просящего... Очевидно, были проблемы, которые мешали ему вести себя в привычной нагловато-развязной манере, и говорить ему было по-настоящему трудно", - говорит Каспаров.