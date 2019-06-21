Глава парламента Грузии подал в отставку на фоне протестов

Кобахидзе стал первой жертвой скандала с российской делегацией.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне протестов.

Об этом объявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге в пятницу.

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Как отмечает "Новости-Грузия", еще накануне Кобахидхе назвал "несерьезными" выдвинутые оппозицией требования о своей отставке. Что касается выступления в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова, то Кобахидзе описал это как "неполадки микроменеджмента".

Сам Кобахидзе 20 июня находился с визитом в Азербайджане, но в пятницу он прервал свою поездку и вернулся в Тбилиси.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг в Тбилиси, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Участники требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы Госбезопасности.

Власти оказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки.