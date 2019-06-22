В Тбилиси в больницах остаются свыше 50 человек, пострадавших в ходе антироссийской акции

Вечером 20 июня участники антироссийской акции попытались прорваться в здание парламента, произошли столкновения с полицейскими.

В Тбилиси в больницах остаются 52 человека, пострадавших в ходе антироссийской акции 20 июня.

Об этом сообщает грузинский «Первый канал», ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Грузии.

Отмечается, что состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, и часть из них сегодня покинут медучреждения.

В частности, были прооперированы девять человек. По данным клиник, ни у одного из пациентов нет травм, создающих угрозу жизни.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершил акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки.

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

21 июня председатель парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.