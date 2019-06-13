«Не можете называть себя великой нацией»: под посольством России в Гааге провели акцию в память об MH17

Перед зданием российского посольства в ходе акции установили 298 пустіх белых стульев.

Родственники и близкие погибших в катастрофе сбитого над Донбассом «Боинга» рейса MH17 устроили акцию с требованием привлечь к ответственности виновников трагедии.

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Об этом сообщает «ЛИГА.net», ссылаясь на общественное вещание Нидерландов NOS.

"Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH17", - заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды. "Молчание - политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", - заключил он.

Перед зданием российского посольства в ходе акции установили 298 белых стульев, "как в самолете, включая проходы", которые символизируют 298 жертв MH17.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолёта рейса MH17.