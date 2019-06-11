Додон заявил, что отменил решения о роспуске парламента Молдовы и назначении досрочных выборов

По его словам, указ Филипа не соответствует конституционным нормам.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы и назначении досрочных выборов на 6 сентября, который подписал Павел Филип как и. о. президента.

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Как сообщает молдавское издание Newsmaker, об этом Додон заявил на собрании Высшего совета безопасности.

По его словам, указ Филипа не соответствует конституционным нормам, поэтому сегодня Додон подписал декрет об отмене этих решений Филипа.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречану, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией Додон.

В Конституционном суде Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В связи с этим парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что пророссийская партия социалистов Молдовы и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

В ночь на 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

9 июня КС Молдовы отстранил Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьер-министра Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, подчеркнули высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия Молдовы - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сегодня») - 26 мандатов.