В Молдове назначили досрочные выборы парламента

Соответствующий указ подписал и.о. президента страны Павел Филип.

Исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Radio Сһіѕіпаи.

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Филипп, которому Конституционный суд страны передал полномочия президента, сразу же подписал указ о роспуске парламента Молдовы. Также и. о. президента издал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране.

Согласно решению Филипа, досрочные выборы молдовского парламента состоятся 6 сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Решение приняли из-за того, что Додон не распустил парламент.

В ночь на 9 июня в столице Молдовы неизвестные лица заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.