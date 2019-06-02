Глава немецких социал-демократов идет в отставку, коалиция Меркель под угрозой

На минувших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат.

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles), уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в бундестаге.

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Как сообщает DW, соответствующее заявление Налес было опубликовано 2 июня.

"Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - заявила Налес.

В грядущие понедельник и вторник Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии.

Социал-демократическая партия входит в правящую в Германии коалицию вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

Этот альянс изначально вызывал большие дискуссии в рядах СДПГ. Левое крыло партии все громче требует разрыва коалиции с консерваторами. Поэтому отставка Андреа Налес может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия для коалиционного правительства, которое возглавляет канцлер Ангела Меркель.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. Фракцию в бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года.

На минувших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования. Социал-демократы набрали 15,8 процента голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии "Союз 90"/"Зеленые".

"Результаты слишком разочаровывающие", - заявила тогда Налес.

Напомним, в марте прошлого года члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с блоком канцлера Ангелы Меркель. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66,02 процента членов партии, "против" - 33,98 процента. Это позволило сформировать новое правительство.

Попытки формирования правительства продолжались в Германии несколько месяцев - после выборов в сентябре 2017 года, на которых СДПГ получила худший из 1949 года результат - 20,5 процента голосов.