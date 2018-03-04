Бундестаг будет голосовать за назначение Меркель канцлером Германии 14 марта
Немецкий Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ 14 марта.
Читайте такжеПартия Меркель дала "зеленый свет" новому правительству ГерманииКак сообщает «Страна», данную информацию в эфире телеканала ARD подтвердил глава парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фолькер Каудер.
Парламентарий отметил, что согласовал дату с председателем фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес в Бундестаге. "Мы едины во мнении, что это должно произойти 14 марта", - сказал он.
Ожидается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложит депутатам кандидатуру Меркель уже 5 марта.
Голосование в Бундестаге будет тайным. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому проблем с переизбранием Меркель не ожидается.
Новое правительство официально приступит к своей работе после того, как президент Германии вручит Меркель и членам ее кабинета грамоты о назначении.
Напомним, члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с блоком канцлера Ангелы Меркель. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66,02 процента членов партии, "против" - 33,98 процента. Данные результаты открывают дорогу к формирования в Германии нового правительства.
От решения социал-демократов зависело, будет ли создано правительственное большинство. Попытки формирования нового правительства продолжаются в Германии уже 4 месяца - после выборов в сентябре 2017 года, на которых СДПГ получила худший из 1949 года результат - 20,5 процента голосов.