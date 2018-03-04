Бундестаг будет голосовать за назначение Меркель канцлером Германии 14 марта

Ожидается, что президент ФРГ предложит немецкому парламенту кандидатуру Меркель уже 5 марта.

Немецкий Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ 14 марта.

Читайте такжеПартия Меркель дала "зеленый свет" новому правительству ГерманииКак сообщает «Страна», данную информацию в эфире телеканала ARD подтвердил глава парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фолькер Каудер.

Парламентарий отметил, что согласовал дату с председателем фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес в Бундестаге. "Мы едины во мнении, что это должно произойти 14 марта", - сказал он.

Ожидается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложит депутатам кандидатуру Меркель уже 5 марта.

Голосование в Бундестаге будет тайным. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому проблем с переизбранием Меркель не ожидается.

Новое правительство официально приступит к своей работе после того, как президент Германии вручит Меркель и членам ее кабинета грамоты о назначении.

Напомним, члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с блоком канцлера Ангелы Меркель. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66,02 процента членов партии, "против" - 33,98 процента. Данные результаты открывают дорогу к формирования в Германии нового правительства.

От решения социал-демократов зависело, будет ли создано правительственное большинство. Попытки формирования нового правительства продолжаются в Германии уже 4 месяца - после выборов в сентябре 2017 года, на которых СДПГ получила худший из 1949 года результат - 20,5 процента голосов.