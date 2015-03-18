Завтра Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном РФ Крыму - Сергеев

19:40, 18 марта 2015
Мир
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На заседание приглашен Мустафа Джемилев.

REUTERS

Завтра Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил председатель Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев в Twitter.

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«Завтра дружественная Литва организует арриа-заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев», - написал Сергеев.

На сайте ООН сообщается, что «заседания по формуле Аррии» являются неофициальными встречами и созываются по инициативе членов Совбеза. Решение об участии в таких заседаниях принимается отдельными членами.

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