Завтра Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном РФ Крыму - Сергеев
На заседание приглашен Мустафа Джемилев.
Завтра Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщил председатель Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев в Twitter.
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«Завтра дружественная Литва организует арриа-заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев», - написал Сергеев.
Завтра дружня Литва організовує арріа-засідання Ради Безпеки щодо ситуації у окупованому РФ Криму. запрошений М.Джемілев #CrimeaIsUkraine
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) March 18, 2015
На сайте ООН сообщается, что «заседания по формуле Аррии» являются неофициальными встречами и созываются по инициативе членов Совбеза. Решение об участии в таких заседаниях принимается отдельными членами.