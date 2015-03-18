Протесты у штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте: ранены 88 полицейских (фото)

Восемьдесят восемь сотрудников полиции получили ранения в результате акции протеста во Франкфурте-на-Майне, заявила журналистам представитель городской полиции Хессер Кошиг, передают РИА Новости.

"Восемь правоохранителей получили ранения в результате попадания камней в голову, 80 человек получили ожоги, отравления газом и прочие повреждения", — сказала Кошиг.

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В ходе ожесточенных столкновений полиции с протестующими против курса жесткой экономии десятки людей пострадали и около 350 человек были арестованы, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Демонстранты подожгли несколько машин, покрышки и мусорные баки и начали бросать камни в полицейских и пожарных у здания новой штаб-квартиры Европейского центробанка.

Беспорядки начались недалеко от концертного зала Alte Oper за несколько часов до официального открытия нового здания ЕЦБ, которое должно было сопровождаться мирной акцией протеста.

Как передает Reuters, полиция применила водометы для того, чтобы обеспечить свободный доступ к входу в штаб-квартиру, где порядок поддерживают сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что протестующие прорвали оцепление у здания ЕЦБ.

По данным Франс пресс, около 800 активистов прибыли из Берлина, кроме того, протестующих привезли на 60 автобусах из 39 европейских стран.

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Несанкционированная акция началась рано утром. В городе полностью перекрыто движение наземного транспорта, частично заблокирована работа метрополитена, поезда на вокзалах задерживаются. Магазины и банки работают по сокращенному расписанию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Деловой квартал города, где находится штаб-квартира ЕЦБ, оцеплен на протяжении нескольких дней. Порядок в городе обеспечивают до 10 тысячи полицейских.

Церемония открытия комплекса ЕЦБ, состоящего из двух 185-метровых башен, должна пройти в среду в присутствии председателя Банка Марио Драги и еще около ста гостей.

Демонстранты выступают против политики Европейского Центробанка в частности и тройки международных кредиторов (ЕЦБ, ЕК, МВФ) в целом, которая для стран, пользующихся их финансовой поддержкой в кризисной ситуации, часто оборачивается экономической стагнацией и ростом безработицы.

Сотрудники Банка переехали в новое здание еще в конце прошлого года. Стоимость строительства штаб-квартиры составила 1,3 миллиарда евро. Ранее часть работников ЕЦБ занимали арендованные офисы в высотке Eurotower, а другая часть персонала располагалась в здании, которое сейчас является частью нового комплекса.