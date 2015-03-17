Премьер Турции: вести переговоры с Асадом - все равно что пожимать руку Гитлеру

Так турецкий премьер отреагировал в выступлении в Анкаре на "голоса на Западе", которые заявляют о необходимости договариваться с сирийским президентом, передает радио "Свобода". Такие заявления "заставляют нас ставить под сомнение наши человеческие ценности", - добавил Ахмет Давутоглу.

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Государственный секретарь США Джон Керри на днях заявлял, что Вашингтону придется договариваться с Башаром Асадом. Госдепартамент позже уточнил, что госсекретарь имел в виду переговоры с представителями власти сирийского президента, но не лично с самим президентом.

И на Западе, и среди умеренной сирийской оппозиции звучат заявления о необходимости привлечь к переговорам об урегулировании ситуации в Сирии членов власти Башара Асада, которые лично не запятнаны участием в репрессиях. Но значительная часть мира, как и сирийская оппозиция, не допускает возможности участия в этом урегулировании самого Башара Асада, или лиц из его ближайшего окружения.

Турция является ныне одним из крупнейших критиков власти Башара Асада и выступает за ее устранение.