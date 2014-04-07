Асад заявил, что он "не Янукович" и никуда не уедет из страны

Степашин на прошлой неделе в ходе поездки в Сирию встретился с президентом Башаром Асадом. По словам Степашина, сирийский лидер просил его передать президенту РФ Владимиру Путину, что не намерен следовать "примеру"главы Украины Виктора Януковича, в тяжелый момент покинувшего страну.

"Передайте Владимиру Владимировичу (Путину), что я не Янукович, я никуда не уеду", - привел Степашин слова Асада. "Передаю, через вас", - добавил Степашин, обращаясь к журналистам.

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Степашин также отметил, что у Асада "нет ни тени сомнения в том, что он знает, что делает". Как отмечают в руководстве ИППО, "чрезвычайно высок боевой дух сирийской армии".

Глава ИППО сообщил также, что встретился с Асадом "в самом центре города", не уточнив места, где именно произошла встреча. "Человек находится в великолепной спортивной форме", - так охарактеризовал Степашин сирийского лидера. "Встретились минута в минуту, без каких-либо опозданий с обеих сторон", - добавил он.