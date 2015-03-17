Германия направит в Литву полтысячи военных и технику

15:18, 17 марта 2015
Мир
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Германия в этом году направит для участия в учениях в Литве своих солдат и военное оборудование.

REUTERS

Об этом сказал немецкий генерал Йоргас Волмерис на встрече с министром обороны Литвы Юозасом Олекасом, сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.lt.

По его словам, в промежутке между апрелем и июлем Германия пришлет в Литву ротационную группу военных для участия в учениях "Железный волк", которые пройдут в июне. Кроме того, дополнительные группы немецких военных прибудут в Литву после учений в июле и ноябре.

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В этом году ожидается, что в Литву прибудут 500 немецких военных. Такие действия немецкой стороны объясняются общим комплексом мер по усилению НАТО и укреплению координации и интеграции со странами Балтии и восточной Европы.

Как отмечает издание, Литва и Германия сотрудничают в оборонной сфере с 1994 года.

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