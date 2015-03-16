Столтенберг: НАТО увеличивает расходы на оборону из-за России

Увеличение расходов необходимо в связи с агрессивными действиями России, новыми угрозами со стороны исламистов и из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отметил Столтенберг, сообщает Русская служба Би-би-си.

На саммите НАТО в прошлом году члены альянса договорились о том, что они будут увеличивать расходы на оборону с тем, чтобы они в ближайшие десять лет достигли 2% ВВП.

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По словам Столтенберга, сейчас лишь некоторые страны, например, Польша, приближаются к поставленной цели.

При этом данные организации European Leadership Network свидетельствуют, что страны НАТО сокращают свои военные рассходы. Так, несмотря на то, что в прошлом сентябре на саммите в Уэльсе лидеры стран-участниц альянса договорились увеличить свои расходы на оборону до 2% от ВВП, действительно увеличили расходы на армию лишь страны Балтии, Польша, Румыния, Норвегия и Нидерланды. Ключевые же страны НАТО, такие как Германия, Италия и Великобритания сократили свои расходы на армию.