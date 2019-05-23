В Индонезии вспыхнули столкновения после выборов президента (видео)

Жертвами противостояний между сторонниками оппозиции и полицией стали шесть человек.

После выборов президента Индонезии, на которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо, в стране вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жертвами противостояний между сторонниками оппозиции и полицией стали шесть человек, до двух сотен получили травмы.

Сперва протестная акция проходила мирно, митингующие призывали отменить переизбрание действующего президента Джоко Видодо. И потом градус напряжения начал быстро расти. Усмиряли толпу дубинками и водометами полицейские.

Активисты убеждают, что по ним стреляли еще и из огнестрельного оружия. Сами правоохранители это отрицают.

17 апреля в Индонезии состоялись всеобщие выборы. В президентском соревновании победил действующий глава страны Джоко Видодо, набрав 55,5% голосов. Его оппонент – ультранационалист Правобо Субианто заявил, что не признает результаты этих выборов.