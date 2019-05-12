Гуайдо хочет обратиться к военным США для свержения в Венесуэле режима Мадуро - СМИ

Временный и.о. президента Венесуэлы призвал к непосредственным контактам между оппозиционным движением в стране и американскими военными.

Временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо угрожает начать прямые переговоры с американскими военными для свержения режима Николаса Мадуро.

Об этом сообщает НВ.uа со ссылкой на агентство Al Jazeera.

Гуайдо призвал к непосредственным контактам между оппозиционным движением в Венесуэле и американскими военными.

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Отмечается, что такое заявление он сделал во время очередной антиправительственной демонстрации в Каракасе.

Однако явка на демонстрации была довольно низкой.

Кроме того, венесуэльские власти начала преследования соратников Гуайдо - в четверг, 9 мая, спецслужбы задержали вице-спикера парламента страны.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста вскоре после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны.

США, Канада, Австралия, Германия, Испания, Франция и Великобритании, а также многие страны Латинской Америки и Организация американских государств - всего более 50 стран - признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а контролируемую оппозицией Национальную ассамблею - единственным легитимным законодательным органом страны. Однако фактически политику еще не удалось взять власть в стране.

Между тем правительство Мадуро поддерживают Россия, Китай, Иран, Турция, КНДР, Куба, Сирия и некоторые другие страны.

1 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США готовы применить военную силу, чтобы прекратить кризис, продолжающийся в Венесуэле.