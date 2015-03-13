Российский омбудсмен о допуске украинских врачей к Савченко: Вопрос решится, но сегодня вряд ли

Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова заявляет, что занимается вопросом допуска украинских врачей к летчице, народному депутату Надежде Савченко, которые ожидают у СИЗО в Москве более 7 часов, однако не знает, когда это может произойти.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

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"Я занимаюсь этим вопросом, но не хочу его комментировать, чтобы не навредить. Надеюсь, вопрос решится, но сегодня вряд ли", - сказала Памфилова.

По ее словам, с допуском украинских врачей возникли сложности, и сейчас офис уполномоченного занимается этим вопросом.

При этом адвокат Савченко Николай Полозов в Twitter написал: "Разрешение украинским медикам на осмотр Савченко ФСИН дала под гарантии омбудсмена РФ Памфиловой. Медики уже 7 часов ждут. Вот цена гарантий".