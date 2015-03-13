Путина отправят на "отдых" уже в ближайшие дни - Илларионов

Об этом экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона Андрей Илларионов написал в своем блоге, передает канал 24.

"Партия "крови и бабла" понесла тяжелые потери и отступает по всему фронту под натиском партии "большой крови", - написал Илларионов, добавив, что эти события назовут "заговором генералов".

По словам эксперта, отсутствущий с 27 февраля Сергей Иванов (руководитель Администрации Путина, генерал-полковник в отставке) появился в публичном пространстве, закрепив союз с РПЦ или, как минимум, гарантируя ее нейтральную позицию.

Николай Патрушев (секретарь Совбеза РФ, генерал армии) на заседании СБ в Пятигорске принял капитуляцию (главы Чечни) Рамзана Кадырова.

Константин Ремчуков (заместитель председателя Общественной палаты города Москвы) из ложи Большого театра сообщил о предстоящей отставке Игоря Сечина (президента "Роснефти").

По данным Илларионова, скорее всего решена также отставка Владимира Колокольцева (глава МВД РФ, генерал-полковник).

"Другими словами, силовая и финансовая опоры "национального лидера", похоже, парализованы", - подчеркнул он.

Бывший советник Путина также обратил внимание на его исчезновение.

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"Отмена его визита в Казахстан и активный вброс информации о его "болезни" заставляют задуматься о том, где он физически находится сейчас и в каком именно состоянии. Если предложенный анализ правильный, то в ближайшие дни следует ожидать отставки с поста".

По его мнению, после этого "общественность, очевидно, будет проинформирована о том, что национальный лидер нуждается в заслуженном отдыхе".

Экс-советник Путина убежден, что в заговоре участвуют не только генералы, а и силовики.

Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.