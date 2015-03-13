Россия решила отправить на Донбасс "внеплановые" гумконвои

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В МЧС отметили, что в Донецкой и Луганской областях сложная ситуация с проведением весенних полевых работ, а также в связи с большими разрушениями в населенных пунктах отмечается острый дефицит стройматериалов, что затрудняет восстановление жилья и социально значимых объектов.

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"В связи с этим МЧС России в установленном порядке направляет 13 и 15 марта в пострадавшие регионы дополнительные внеплановые гуманитарные колонны", - подчеркнули в МЧС.

Среди "гуманитарных грузов" будут материалы для обеспечения посевной кампании, а также продукты питания и стройматериалы.

"Все процедуры по организации доставки "гуманитарной помощи" проведены в соответствии с международными нормами", - сообщили в министерстве.

Напомним, предыдущий "гуманитарный конвой" прибыл на территорию Украины 7 марта, и предназначался бы для семей горняков, погибших в результате аварии на шахте имени Засядько в Донецке.

Ранее в российском МЧС заявили, что очередные автомобильные колонны МЧС России отправятся на Донбасс 19 и 26 марта.