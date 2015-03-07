На Донбасс прибыл экстренный конвой от Путина с «гуманитаркой для шахтеров»

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для семей шахтеров, погибших и пострадавших при аварии на шахте им. Засядько, прибыла в Донецк, сообщили журналистам в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, передает РИА Новости.

"Более 20 автомобилей привезли свыше 200 тонн гуманитарной помощи для семей шахтеров, а также для жителей города. Среди грузов — продукты питания и медикаменты", — сказал представитель НЦУКС. По его словам, никаких сбоев во время движения колонны не возникло.

Сейчас начинается разгрузка машин, после завершения которой они отправятся обратно.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 17-й "гумконвой" из более 160 автомобилей пересек границу Украины. Машины привезли в Донецкую и Луганскую области свыше 1,8 тысячи тонн якобы гуманитарных грузов.

Украинские пограничники заявили, что семнадцатый российский "гуманитарный конвой" провез на территорию Донбасса горюче-смазочные материалы и рекламные баннеры.