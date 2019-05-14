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Трамп намерен встретиться с Путиным на саммите G20 в июне

12:07, 14 мая 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в июне в Японии.

Как сообщает Bloomberg, об этом Трамп сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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"Это имеет смысл, чтобы поладить с Россией", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине корабли и моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов. Помпео подчеркнул, что, отменив запланированную на полях саммита G20 встреча с Путиным, Трамп хотел передать России недвусмысленное сообщение.

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Теги: #Трамп#Путин