В России возбудили дело на бывшего генерала США за призыв "убивать русских"

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Роберта Скейлза по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств массовой информации)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что Скейлз якобы призвал высшее политическое и военное руководство США, американских граждан к осуществлению военных операций на территории Украины и убийству граждан Российской Федерации, а также русскоязычного населения.

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В СК РФ также отметили, что данные высказывания "нарушают нормы не только российского законодательства, но и положения статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, запрещающей любую пропаганду войны и любое подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию".

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, генерал-майор запаса армии США Скейлз в эфире телеканала Fox News заявил, что Киев сможет победить в войне с российско-террористическими войсками только в тому случае, если русские начнут массово гибнуть на этой войне.