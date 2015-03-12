Генерал США в отставке назвал свой рецепт победы на Донбассе – убивать больше русских (видео)

«В Украине уже все решено. Единственное, как США могут как-то оказать влияние на ситуацию в регионе и переломить ее ход, это начать убивать русских. Убивать так много русских, что даже российские СМИ не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются на родину в гробах», — заявил Скейлз.

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В то же время Скейлз отметил, что этого не произойдет, посетовав на то, что уровень поддержки с американской стороны не позволяет Киеву «организовать контратаку против 12 тысяч российских солдат».

Генерал-майор армии США в отставке Роберт Скейлз является ветераном войны во Вьетнаме. С 2000 года он ушел в запас и на данный момент работает военным аналитиком.

В сюжете Fox News в основном был посвящен событиям в Ираке. Обсуждение событий в Украине начинается с 3 минуты.