Fox News: В Конгрессе призывают запретить команде Трампа втягивать Украину в выборы
Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф призвал Конгресс США принять закон, который бы запрещал участникам предвыборных кампаний сотрудничать с иностранными правительствами для влияния на американские выборы. Такой комментарий он сделал после новостей о намерениях личного адвоката Дональда Трампа поехать в Украину.
Как напоминает Fox News, там Руди Джулиани собирался заставить украинское правительство открыть расследование против демократа Джозефа Байдена и его сына. Сейчас бывший вице-президент США выступает одним из главных претендентов на роль кандидата в президенты от Демократической партии. Планы Джулиани вызвали резкую критику политических оппонентов, которые обвинили его в попытке заставить иностранные силы повлиять на американские выборы.
«Преследование сына Байдена – это метод преследования человека, которого нынешний президент считает своим самым грозным соперником», - пояснил Шифф, добавив, что Трамп сколько угодно может преследовать своего оппонента дома.
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«Но не нужно искать помощи у иностранного правительства на своих выборах», - добавил он.
По мнению председателя комитета Палаты представителей по вопросам разведки, конгрессмены должны рассмотреть законопроект, который бы запрещал дальнейшие попытки сотрудничества между избирательными штабами и другими странами. В частности, доказательством необходимости таких изменений может послужить отчет специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера об уголовном сговоре между членами команды Трампа и Россией в 2016 году.
«Мы не можем позволить стать новой нормой ситуации, в которой те, кто не может победить на выборах сам, начинают искать помощь за рубежом», - сказал Шифф.