Fox News: В Конгрессе призывают запретить команде Трампа втягивать Украину в выборы

В комитете нижней палаты Конгресса по вопросам разведки настаивают, что поиски помощи за рубежом перед выборами не должны стать новой нормой американской политики.

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф призвал Конгресс США принять закон, который бы запрещал участникам предвыборных кампаний сотрудничать с иностранными правительствами для влияния на американские выборы. Такой комментарий он сделал после новостей о намерениях личного адвоката Дональда Трампа поехать в Украину.

Как напоминает Fox News, там Руди Джулиани собирался заставить украинское правительство открыть расследование против демократа Джозефа Байдена и его сына. Сейчас бывший вице-президент США выступает одним из главных претендентов на роль кандидата в президенты от Демократической партии. Планы Джулиани вызвали резкую критику политических оппонентов, которые обвинили его в попытке заставить иностранные силы повлиять на американские выборы.

«Преследование сына Байдена – это метод преследования человека, которого нынешний президент считает своим самым грозным соперником», - пояснил Шифф, добавив, что Трамп сколько угодно может преследовать своего оппонента дома.

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«Но не нужно искать помощи у иностранного правительства на своих выборах», - добавил он.

По мнению председателя комитета Палаты представителей по вопросам разведки, конгрессмены должны рассмотреть законопроект, который бы запрещал дальнейшие попытки сотрудничества между избирательными штабами и другими странами. В частности, доказательством необходимости таких изменений может послужить отчет специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера об уголовном сговоре между членами команды Трампа и Россией в 2016 году.

«Мы не можем позволить стать новой нормой ситуации, в которой те, кто не может победить на выборах сам, начинают искать помощь за рубежом», - сказал Шифф.