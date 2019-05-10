New York Times: Адвокат Трампа пытается втянуть Украину в политическую игру в США

В окружении американского президента надеются, что Киев поможет разрушить расследование о вмешательстве России в выборы.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани поощряет Украину окунуться в чувствительные политические проблемы в США. В частности, он добивается, чтобы новое правительство в Киеве открыло расследования, которые пошли бы на пользу Дональду Трампу.

Как сообщает New York Times, Джулиани заявил о намерении посетить столицу Украины в ближайшие дни. Там он хочет встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его провести расследования, которые бы могли дать Белому дому больше новой информации относительно вопросов, которые очень интересуют Трампа.

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Одно из них должно касаться происхождения американского расследования о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. А другое - работы сына вице-президента США Джозефа Байдена в газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху. Намерения Джулиани создают уникальную картинку того, как личный адвокат президента США пытается заставить иностранное правительство сделать что-то, что поможет Трампу переизбраться на второй срок. И это на фоне того, как самому Трампу больше половины своего президентства приходилось иметь дело с вопросами о том, не сговаривался ли он с иностранным государством в 2016 году.

"Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование. И мы имеем право это делать", - сказал Джулиани.

"Кто-то может сказать, что это не правильно. Но это не иностранная политика. Я прошу их провести расследование, которое они уже ведут и закрытие которого от них требуют другие люди. Я же собираюсь объяснить, почему не нужно отказываться от расследования. Потому что информация будет чрезвычайно полезной для моего клиента и может оказаться также полезной для моего правительства", - добавил адвокат Трампа.

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New York Times пишет, что истинный мотив окружения Трампа в том, чтобы дискредитировать расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США, подорвать дело против Пола Манафорта, который оказался в тюрьме, и навредить кампании Джозефа Байдена перед тем, как он станет кандидатом от Демократической партии на выборах в 2020 году.

Джулиани также рассказал, что он несколько недель планирует поездку в Киев, где собирается выступить с платной речью о политике в отношении Ближнего Востока перед еврейской общиной. Но посредники также добиваются организации встречи с инсайдерами, которые войдут в будущую администрацию Зеленского. Недавно, по словам Джулиани, через посредников он передал в Киев запрос о встрече с самим новым президентом Украины.

"Пока еще ничего не подтверждено", - сказал адвокат Трампа, добавив, что американский президент полностью поддерживает его действия.