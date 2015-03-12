Российские журналисты рассказали, как снимают "отложенные" сюжеты о Путине

Российский телеканал "Дождь" показал сюжет, где рассказывается о том, когда и как на самом деле телематериалы с участием президента РФ Владимира Путина готовятся журналистами федеральных каналов к выходу в эфир, сообщает ТСН.ua.

"Если вы смотрите сюжет с участием Путина в программе "Время", это еще не означает, что вы видите актуальную и свежую съемку", - отмечают журналисты в подводке к видео.

Далее в ролике рассказывается о процессе создания "отложенных" сюжетов, а также принципы их появления в эфире. Журналисты также знакомят зрителей со специальным телевизионным сленгом. Соответствующие сюжеты называют "консервами".

Отметим, последние несколько дней соцсети буквально взорвались конспирологией и теориями о возможной смерти президента РФ.

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Произошло это после того, как источники западных СМИ сообщили о возможной болезни Владимира Путина, а российские медиа отметили, что он не появлялся на публике уже неделю.