В Пентагоне заявили, что США продолжают рассматривать возможность тренировки украинской Нацгвардии

Помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Брайан Маккеон заявляет, что США продолжают рассматривать возможность реализации плана тренировки Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время сенатских слушаний в комитете по иностранным делам Сената по политике США в Украине.

В частности, сенатор от Республиканской партии Боб Коркер поинтересовался у Маккеона о том, почему в марте не было начато запланированное обучение Национальной гвардии Украины.

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В свою очередь Маккеон отметил, что "мы не принимали решений, и никогда не имели решения относительно окончательных сроков и масштабов для этого обучения... Мы говорили о реализации этих тренировок в этом месяце, но эти учения все еще находятся на стадии рассмотрения...".

Таким образом, по словам Маккеона, он не может сейчас сказать, когда такие учения могут начаться.

Ранее в СМИ сообщалось, что США отложили реализацию миссии по обучению Нацгвардии. Соответствующие обучения должны были начаться в марте 2015 года.