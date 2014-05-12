Турчинов утвердил флаг и эмблему Национальной гвардии
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Указ, которым утвердил символику Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте и.о. главы государства.
Указом учреждена эмблема и флаг Национальной гвардии, боевые флаги оперативно-территориальных объединений, соединений, воинских частей, высших учебных заведений Национальной гвардии Украины и штандарт командующего Национальной гвардии Украины.
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Так, эмблемой отечественной Нацгвардии является прямой равносторонний крест с расходящимися концами крапового цвета, в центре которого в восьмиграннике темно-зеленого цвета размещено изображение малого Государственного Герба Украины. Обрамление креста и восьмигранника золотистого цвета.
Флагом Национальной гвардии является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением сторон 2:3, в центре которого помещена эмблема Нацгвардии. Высота эмблемы равна 2/3 высоты полотнища. Стороны флага, кроме левого края полотнища, украшены бахромой золотистого цвета. На оборотной стороне полотнища расположена надпись "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ", выполненная буквами золотистого цвета.