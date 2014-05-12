Турчинов утвердил флаг и эмблему Национальной гвардии

Об этом сообщается на официальном сайте и.о. главы государства.

Указом учреждена эмблема и флаг Национальной гвардии, боевые флаги оперативно-территориальных объединений, соединений, воинских частей, высших учебных заведений Национальной гвардии Украины и штандарт командующего Национальной гвардии Украины.

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Так, эмблемой отечественной Нацгвардии является прямой равносторонний крест с расходящимися концами крапового цвета, в центре которого в восьмиграннике темно-зеленого цвета размещено изображение малого Государственного Герба Украины. Обрамление креста и восьмигранника золотистого цвета.

Флагом Национальной гвардии является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением сторон 2:3, в центре которого помещена эмблема Нацгвардии. Высота эмблемы равна 2/3 высоты полотнища. Стороны флага, кроме левого края полотнища, украшены бахромой золотистого цвета. На оборотной стороне полотнища расположена надпись "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ", выполненная буквами золотистого цвета.