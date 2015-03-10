В Польше критикуют Швейцарию за продажу РФ высокотехнологичной ткани военного назначения
Глава МИД Польши подчеркнул, что эту тему надо поднимать публично и критиковать такое поведение.
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина считает достойным осуждения продажу Швейцарией Российской Федерации материалов, облегчающих российскую агрессию против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал сегодня в эфире польского Radio Zet.
"Это надо осуждать, и медиа отмечают, что продажа таких товаров облегчает российскую агрессию", - сказал он, комментируя продажу высокотехнологичной ткани, которая может использоваться в военных целях.
Схетина отметил, что эту тему надо поднимать публично и критиковать такое поведение.
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Как сообщал УНИАН, СМИ сообщили, что Швейцария поставила России высокотехнологичную ткань военного назначения.
Как заявил 8 марта официальный представитель швейцарского федерального Департамента экономики (Seco), экспорт материала разрешен, ведь договор на его поставку заключили еще до 27 августа 2014 года. В тот день Швейцария поддержала санкции ЕС против России.
Речь идет о контракте на поставку ткани, защищающей от распознавания с помощью радаров и детекторов инфракрасного излучения, которую можно использовать для изготовления маскировочных сеток или специальной униформы, сообщает AFP.
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В то же время пресс-секретарь Seco заявил, что заказчиком выступил российский предприниматель, бизнес которого имеет гражданский характер. Предоставить информацию о поставщиках он отказался.
По данным швейцарских СМИ, сумма сделок составляет 91 млн швейцарских франков (около 85 млн евро). Поставка состоялась в два этапа: 16 октября и 12 декабря 2014 года, говорится в сообщении AFP.