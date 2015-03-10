Умер один из создателей культового мультсериала "Симпсоны"

Один из создателей популярного анимационного сериала "Симпсоны" Сэм Саймон умер на 60-м году жизни, передает ТСН.ua.

Сообщается, что Саймон лечился от рака толстой кишки.

Когда в 2012 году он узнал о смертельном диагнозе, то решил отдать свое имущество, которое СМИ оценивали в 100 миллионов долларов, на благотворительность.

В 2002 году Саймон основал фонд для помощи животным, попавшим в беду, а также помог основать благотворительную организацию "Спасти детей".

Читайте такжеГомер Симпсон предсказал массу бозона Хиггса еще в 90-х

Саймон выиграл девять наград "Эмми" за работу в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера "Симпсонов".

Первые серии "Симпсонов" были показаны в 1989 году. Это сериал, показывающий жизнь "средней" американской семьи, с элементами социальной сатиры.