Культовый мультсериал "Симпсоны" высмеял Путина
11:39, 07 августа 2014Курьёзы
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В рекламном тизере нового сезона "Симпсонов" высмеяли Путина.
"Симпсоны" высмеяли Путина
Ролик демонстрирует фрагмент вступительной заставки первой серии нового сезона. В кадре отчетливо видно биг-борд, на котором изображен обнаженный мужчина, похожий на Путина, на лошади. Биг-борд рекламирует верховую езду в Крыму.
Также, в конце заставки главный герой сериала Барт Симпсон пишет на доске много раз Putin H***o, созвучное с популярной песней украинских футбольных фанатов.
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Путин появился в культовом мультфильме "Симпсоны"
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