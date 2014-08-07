Культовый мультсериал "Симпсоны" высмеял Путина

Ролик демонстрирует фрагмент вступительной заставки первой серии нового сезона. В кадре отчетливо видно биг-борд, на котором изображен обнаженный мужчина, похожий на Путина, на лошади. Биг-борд рекламирует верховую езду в Крыму.

Также, в конце заставки главный герой сериала Барт Симпсон пишет на доске много раз Putin H***o, созвучное с популярной песней украинских футбольных фанатов.

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