Французский премьер опасается прихода к власти Ле Пен
03:18, 09 марта 2015Мир
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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс выразил опасение, что лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы в 2017 году.
REUTERS
В интервью телеканалу iTele Вальс заявил, что "Национальный фронт", возглавляемый Ле Пен, "у дверей власти", а его лидер может стать президентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По словам премьера, он опасается за Францию
Вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппот в свою очередь заявил в эфире радио France-Info, что из-за предстоящих выборов Вальс оказался "в панике".
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Ле Пен ранее заявила, что намерена провести референдум о выходе Франции из Европейского союза, если выиграет президентские выборы 2017 года.
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