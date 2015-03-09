Французский премьер опасается прихода к власти Ле Пен

В интервью телеканалу iTele Вальс заявил, что "Национальный фронт", возглавляемый Ле Пен, "у дверей власти", а его лидер может стать президентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам премьера, он опасается за Францию

Вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппот в свою очередь заявил в эфире радио France-Info, что из-за предстоящих выборов Вальс оказался "в панике".

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Ле Пен ранее заявила, что намерена провести референдум о выходе Франции из Европейского союза, если выиграет президентские выборы 2017 года.