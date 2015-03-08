Генерал НАТО: запутать нас - часть российского плана

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Во второй половине августа 2014-го, когда российские силы перешли границу, атакуя сразу в трех направлениях, тогда большое количество подразделений на восточной стороне украинской границы были сконцентрированы перед тем, как они вошли на украинскую землю", - отметил генерал

По словам Бридлава, в российских сил поддержки, было все "военно-воздушные силы, ПВО, артиллерия, вертолеты, склады амуниции и припасов, - все, что связано с наступательными возможностями".

"Это все мы наблюдали прошлого августа, как раз перед тем, как российские силы пересекли границу. Что мы видели с тех пор - это меньший российский контингент на восточной границе. Теперь их численность вдвое меньше, чем тогда. И в то же время есть увеличение российских сил внутри самой Украины", - сказал Бридлав.

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"Я не люблю называть цифры, потому что как только назовешь число - обречен на ошибку. Наша разведка не безупречна. Помните, что российские войска и поддерживаемые ими силы полностью контролируют этот кусок границы на Юго-Востоке Украины. Эта область широко открыта, подразделения курсируют туда-сюда, как им вздумается. Амуниция, люди, деньги - все это движется постоянно, чтобы поддерживать российские войска в Украине. Мы видели количество подразделений, которое выросло, а теперь немного уменьшилось. Цифры все время меняются. Я думаю, это часть российского плана - запутать нас. Кто уходит, кто остается, кто заходит внутрь, и кто где дислоцируется" - добавил он.