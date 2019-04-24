Напугавшая жутким видом после психлечебницы Бритни Спирс впервые прокомментировала свое состояние (фото)

Бритни пожаловалась на поступающие ей угрозы и призвала не верить всему, что говорят.

Побывавшая в психлечебнице американская певица Бритни Спирс впервые прокомментировала свое состояние.

Артистка оставила в своем Instagram гневный пост. Бритни пожаловалась на поступающие ей угрозы и призвала не верить всему, что говорят.

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«Я хотела поздороваться, потому что все, что говорят, вышло за рамки дозволенного!!! Вот это да!!! Распространяются слухи, поступают угрозы моей семье и моей команде, и так много всего, что говорят. Я пытаюсь уделить время себе, но все, что происходит, только усложняет мне жизнь. Не верьте всему, что читаете и слышите. Эти фальшивые электронные письма были созданы Сэмом Лютфи много лет назад … Я их не писала. Он притворялся мной и общался с моей командой по поддельному адресу электронной почты. Моя ситуация уникальна, но я обещаю, что делаю то, что лучше всего в данный момент. Вы можете не знать этого обо мне, но я сильная и борюсь за то, что хочу! Ваша любовь и поддержка невероятны, но сейчас мне нужно немного уединения, чтобы справиться со всеми сложностями, которые происходят на моем жизненном пути. Если бы вы могли сделать это, я была бы всегда благодарна. Люблю вас», - написала Бритни в Instagram.

Как сообщал УНИАН, 37-летняя Бритни Спирс шокировала своим видом после психлечебницы.