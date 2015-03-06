Сноуден объявил о желании покинуть Россию
19:20, 06 марта 2015Мир
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Эдвард Сноуден попросил политического убежища в Швейцарии, заявив, что хотел бы вернуться в Женеву, где он когда-то работал на американское АНБ.
REUTERS
Об этом он заявил сегодня во время телемоста Москва – Женева после показа оскароносного документального фильма о нем на кинофестивале и форуме, посвященном правам человека, сообщает Reuters.
"Я хотел бы вернуться в Швейцарию, некоторые из лучших моих воспоминаний - из Женевы, это прекрасное место", - сказал Сноуден.
Читайте такжеСноуден не ожидает справедливого суда в США Он также считает Швейцарию политически отличным вариантом из-за ее традиции нейтральности.
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