Сноуден объявил о желании покинуть Россию

Об этом он заявил сегодня во время телемоста Москва – Женева после показа оскароносного документального фильма о нем на кинофестивале и форуме, посвященном правам человека, сообщает Reuters.

"Я хотел бы вернуться в Швейцарию, некоторые из лучших моих воспоминаний - из Женевы, это прекрасное место", - сказал Сноуден.

Читайте такжеСноуден не ожидает справедливого суда в США Он также считает Швейцарию политически отличным вариантом из-за ее традиции нейтральности.