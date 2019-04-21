Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке: МИД выясняет, были ли украинцы среди пострадавших

Глава МИД Павел Климкин выразил соболезнования семьям пострадавших из-за взрывов на Шри-Ланке и сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство выясняет, были ли украинцы среди пострадавших.

"Самые глубокие соболезнования семьям тех, кто пострадал от страшных серийных взрывов, обрушившихся на несколько церквей и отелей на Шри-Ланке, быстрого выздоровления пострадавшим. Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших в результате серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал УНИАН, шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны. Местные СМИ сообщают о 160 погибших в результате взрывов, почти 300 пострадали. По информации министра экономических реформ Шри-Ланки среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы.