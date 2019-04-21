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Взрывы на Шри-Ланке: число погибших достигло 160 (видео)

10:22, 21 апреля 2019
Мир
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Число погибших в результате серии взрывов во время празднования Пасхи на Шри-Ланке достигло 160 человек.

Об этом сообщает местный портал News First. В Коломбо погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. 

Кроме того, в результате взрывов по меньшей мере 295 человек получили ранения. 

Как сообщал УНИАН, всего взрывов было шесть, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Как сообщил министр экономических реформ республики Харша де Силва, среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил.

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Новость в сюжете: Серия взрывов на Шри-Ланке на Пасху
Теги: #жертвы#взрывы#Шри-Ланка