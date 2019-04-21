Взрывы на Шри-Ланке: число погибших достигло 160 (видео)

Кроме того, в результате взрывов по меньшей мере 295 человек получили ранения.

Число погибших в результате серии взрывов во время празднования Пасхи на Шри-Ланке достигло 160 человек.

Об этом сообщает местный портал News First. В Коломбо погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв.

Кроме того, в результате взрывов по меньшей мере 295 человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, всего взрывов было шесть, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Как сообщил министр экономических реформ республики Харша де Силва, среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил.