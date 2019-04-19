Пожар в Нотр-Дам: начались работы по укреплению пострадавших элементов собора (фоторепортаж)
Французские специалисты начали работы по укреплению нескольких элементов Собора Парижской Богоматери, которые могут обрушиться в результате пожара.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама, одного из нескольких ключевых элементов, которые пострадали из-за пожара.
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Треугольный элемент, длиной около 15 метров и весом несколько тонн, больше не поддерживается опорными балками крыши, и его падение приведет к обрушению части северного фасада.
Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.
Во вторник французские пожарные смогли полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.
Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.
Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.
На восстановление Собора Парижской Богоматери в течение 24 часов после пожара разные доноры пообещали пожертвовать почти миллиард евро.