Нотр-Дам де Пари мог загореться из-за короткого замыкания - полиция

В рамках расследования полиция допросила около 30 человек.

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.

Об этом пишет французское издание Le Parisien со ссылкой на источники в полиции, передает "Европейская правда".

В рамках расследования полиция допросила около 30 человек - охранников, сотрудников компании, проводящей реконструкцию, строителей.

Сотрудники службы безопасности сообщили полиции, что очаг пожара был расположен у основания шпиля Нотр-Дама со стороны Сены.

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В рамках этих реставрационных работ на шпили Нотр-Дама установили леса весом более 500 тонн. Строительные работы обслуживались тремя лифтами.

Первый лифт поднимал рабочих на высоту 24 м от земли, второй поднимал на высоту 54 м на крышу, третий лифт позволял добраться до шпиля, который рабочие должны были очистить. Два из этих лифтов уже работали с прошлого четверга, когда снимали статуи, расположенные на шпиле.

По словам охранников, когда сработала пожарная сигнализация и они прибыли к лифту, пожар уже был сильный и они больше ничего не могли сделать.

По одной из версий криминалистов, причиной пожара могла быть проблема с электричеством.

"Возможно, произошло короткое замыкание", - сказал один из собеседников издания.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора.

Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Вчера утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.