​США выделят $23 млн на борьбу с российской пропагандой

19:13, 05 марта 2015
Мир
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Наблюдательный совет США по международному вещанию выделит $23,2 млн на борьбу с российской телепропагандой.

США выделяют деньги на борьбу с пропагандой РФ / Фото УНИАН

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, говорится в сообщении американского посольства в Украине.

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"Для борьбы с российской пропагандой, Наблюдательный совет по международному вещанию выделяет $23,2 млн на русскоязычные программы", - сказано в сообщении.

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