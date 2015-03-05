​США выделят $23 млн на борьбу с российской пропагандой

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, говорится в сообщении американского посольства в Украине.

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"Для борьбы с российской пропагандой, Наблюдательный совет по международному вещанию выделяет $23,2 млн на русскоязычные программы", - сказано в сообщении.