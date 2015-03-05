США выделят $23 млн на борьбу с российской пропагандой
19:13, 05 марта 2015Мир
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Наблюдательный совет США по международному вещанию выделит $23,2 млн на борьбу с российской телепропагандой.
США выделяют деньги на борьбу с пропагандой РФ / Фото УНИАН
Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, говорится в сообщении американского посольства в Украине.
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"Для борьбы с российской пропагандой, Наблюдательный совет по международному вещанию выделяет $23,2 млн на русскоязычные программы", - сказано в сообщении.
Нуланд: Для боротьби з рос пропагандою, Наглядова рада з міжнародного мовлення виділяє $23,2 млн на програми російською мовою.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2015
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