Сикорский об убийстве Немцова: Российская власть посеяла империалистический ветер и пожнет бурю
Сикорский обратил внимание на значительное количество пустых деклараций российского президента Владимира Путина.
Глава польского Сейма Радослав Сикорский заявляет, что российская власть посеяла националистический, империалистический, агрессивный ветер, потому точно пожнет бурю.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал в эфире польского TVN24, комментируя убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
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"Российская власть посеяла националистический, империалистический, агрессивный ветер, и точно пожнет бурю", - сказал Сикорский.
Глава Сейма назвал смерть Немцова "катастрофой", и отметил, что его отход от активной политики в 90-х годах свидетельствовал о том, что Россия пойдет другим путем развития, а не демократическим по образцу западных стандартов.
Польский политик выразил надежду, что ответственные за это убийство будут наказаны. В то же время Сикорский обратил внимание на значительное количество пустых деклараций российского президента Владимира Путина.
"Нужно держать за слово президента Путина, хотя мы знаем, чего оно стоит", - заметил он.
Сикорский также вспомнил о деле украинской летчицы Надежды Савченко, и отметил, что ее освобождение из российской тюрьмы зависит исключительно от Путина.
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"Мы знаем, что это решает один человек. Если Путин решит, что готов заплатить цену за смерть женщины после голодовки, то он ее заплатит", - сказал он.
Сикорский также заметил, что россияне во время последних переговоров в Минске обещали освобождение Савченко.