Сикорский об убийстве Немцова: Российская власть посеяла империалистический ветер и пожнет бурю

Глава польского Сейма Радослав Сикорский заявляет, что российская власть посеяла националистический, империалистический, агрессивный ветер, потому точно пожнет бурю.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал в эфире польского TVN24, комментируя убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

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"Российская власть посеяла националистический, империалистический, агрессивный ветер, и точно пожнет бурю", - сказал Сикорский.

Глава Сейма назвал смерть Немцова "катастрофой", и отметил, что его отход от активной политики в 90-х годах свидетельствовал о том, что Россия пойдет другим путем развития, а не демократическим по образцу западных стандартов.

Польский политик выразил надежду, что ответственные за это убийство будут наказаны. В то же время Сикорский обратил внимание на значительное количество пустых деклараций российского президента Владимира Путина.

"Нужно держать за слово президента Путина, хотя мы знаем, чего оно стоит", - заметил он.

Сикорский также вспомнил о деле украинской летчицы Надежды Савченко, и отметил, что ее освобождение из российской тюрьмы зависит исключительно от Путина.

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"Мы знаем, что это решает один человек. Если Путин решит, что готов заплатить цену за смерть женщины после голодовки, то он ее заплатит", - сказал он.

Сикорский также заметил, что россияне во время последних переговоров в Минске обещали освобождение Савченко.