Оппозиционер о месте смерти Немцова: Это вотчина администрации Путина, здесь все под наблюдением

Место расстрела российского оппозиционера Бориса Немцова полностью контролируется Федеральной службой охраны, это были лица, которые состоят на соответствующей службе.

Об этом УНИАН сказал российский оппозиционер, один из основателей РПР-ПАРНАС Владимир Милов на месте расстрела Немцова.

”Какие версии - проделайте простое упражнение - посмотрите где мы находимся.... Это все вотчина ФСО и администрации президента. Здесь все прослушивается и просматривается. Борис сидел в кафе в ГУМе перед тем как по мосту пойти домой, это значит, что машины, которые его выслеживали, они должны были ждать его там на Варварке, Ильинке (на этих улицах находятся здания администрации президента РФ - УНИАН) - это значит, что у спецслужб и у государства есть все данные об этих машинах” - сказал Милов.

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”Уже не говорю о том, что перед всеми крупными оппозиционными акциями - таким как марш 1 марта, Немцов на это много раз жаловался, всегда есть наружное наблюдение за лидерами оппозиции. Если мы говорим о каких-то частных лицах, которые взяли и захотели его убить - это нужно быть очень дерзким, чтобы здесь под камерами ФСО это сделать”, - подчеркнул он.

По его словам, при этом есть огромный риск попасть под наружку.

”Отсюда мой ответ простой - это не были никакие частные лица. Это были лица официальные, которые состоят на соответствующей службе. Больше никто такое преступление в этом месте не мог совершить. Просто посмотрите вокруг”, - подчеркнул он.